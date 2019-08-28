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Валерия защитила возлюбленную сына от нападок Пригожина

14:39
  • среда
  • 28 августа 2019

Певица показала семейное фото без мужа

Певица Валерия похвалила девушку своего младшего сына. Накануне продюсер Иосиф Пригожин, муж артистки, обрушился на девушку с критикой. 
Валерия пострадала на шоу "Голос"

Валерия выложила в Instagram фото с мамой, сыном Арсением и его девушкой Анной Аверьяновой. По словам артистки, нынешняя молодежь вселяет в нее чувство уверенности в завтрашнем дне. 

"Как бы ни хотелось интернет-источникам упиваться новостями, что все у нас не так, как у людей, могу с уверенность заявить, что все у нас мирно и дружно. Люблю моих детей и всех их половинок. Анечка, солнышко, не обращай внимания на то, что пишут", - написала Валерия. "Ты очень хорошая", - обратилась она к избраннице сына. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Таким образом певица словно защитила девушку от Иосифа Пригожина, который признался, что он с трудом смирился с выбором пасынка. "Она мне по-прежнему не нравится", - сказал он об Анне Аверьяновой. 

Поклонники Валерии пожелали ее семье всего наилучшего и посоветовали меньше распространяться о своей частной жизни. 

- Людям больше ничего и не остается, как гадости писать. У Вас прекрасная семья. 

- Ваша семья может быть только примером, сейчас это уже редкость, гордитесь.

- Приятно на вас смотреть, искренне радуюсь, что у вас все хорошо. 

- Походу, у вас тут еще одна свадьба намечается. Анна - шикарная девушка. Не упускайте. Счастья и благополучия вашей семье.

- Меньше выпячиваться нужно и детей нахваливать! Скажите спасибо мужу.

Напомним, что Валерия была замужем три раза. От второго брака у нее остались дочь Анна, а также сыновья Артемий и Арсений. Старший сын недавно женился, он работает в Швейцарии. 

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