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"Россияне реально страдают": Коломойский раскритиковал санкции

14:51
  • среда
  • 28 августа 2019

Бизнесмен предложил хитрую схему возврата Донбасса и Крыма

Украинский бизнесмен, которого считают наставником президента Владимира Зеленского, Игорь Коломойский предложил снять с России часть санкций, которые были введены за "агрессивные действия в Донбассе".
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Эти уступки помогут Украине вернуть под свой контроль юго-восток страны, а в будущем – Крым, пишет "Газета.Ru".

"Россияне от них реально страдают <…> Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, — значит, это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму", - заявил предприниматель.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. Киев начал военную операцию против самопровозглашенных республик, полагая, что к этому приложена "рука Кремля". Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Украина его результаты не признала.

После этих событий началась череда взаимного обмена санкциями, всего в отношении России введено два пакета: за присоединение Крыма и "агрессию" в Донбассе. На данный момент в черный список Украины входят больше сотни российских компаний.

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