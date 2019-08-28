ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано видео полыхающей многоэтажки в Подмосковье

15:06
  • среда
  • 28 августа 2019

Причиной возгорания стала непотушенная сигарета

В подмосковном Видном произошел крупный пожар. Рабочие в строительной люльке спасли из горящей квартиры целую семью, передает "ТВ Центр".

На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, как на одном из балконов верхнего этажа валит черный густой дым, а в это время рабочие, которые проводили капитальный ремонт этого дома, помогают другим жильцам эвакуироваться. Всего из здания вывели около 40 человек. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета, которая попала на балкон с верхнего этажа.

Видео мощного пожара на берегу Дона

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.