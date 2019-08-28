Опубликовано видео полыхающей многоэтажки в Подмосковье

Причиной возгорания стала непотушенная сигарета

В подмосковном Видном произошел крупный пожар. Рабочие в строительной люльке спасли из горящей квартиры целую семью, передает "ТВ Центр".

На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, как на одном из балконов верхнего этажа валит черный густой дым, а в это время рабочие, которые проводили капитальный ремонт этого дома, помогают другим жильцам эвакуироваться. Всего из здания вывели около 40 человек. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета, которая попала на балкон с верхнего этажа.

Видео мощного пожара на берегу Дона

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