ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле объяснили странности с мороженым Путина

15:20
  • среда
  • 28 августа 2019

Президенту дважды попалась одна и та же продавщица

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что президент Владимир Путин дважды покупал мороженое у одной и той же продавщицы на авиасалоне МАКС. 
Путин побывал на церемонии закрытия чемпионата WorldSkills

Ранее СМИ сообщили, что продавщица, которая 27 августа продала Владимиру Путину мороженое, работала на МАКС-2017. На тогдашнем авиасалоне российский лидер лакомился десертом вместе с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.  

"Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании. Многие компании повторно задействуются. И те, кто занимается торговлей мороженым, тоже. Но, честно говоря, даже не знаю, та же продавщица или не та же. Поэтому здесь, что называется, вопрос не к нам", - цитирует Пескова РИА Новости

Видео: Путин ест мороженое на авиасалоне МАКС-2017 

 

Напомним, на МАКС-2019 Путин купил мороженое себе и президенту Турции Реджепу Эрдогану. Сдачу с пяти тысяч рублей глава России сначала хотел отдать главе Минпромторга Денису Мантурову "на развитие авиации", но потом передумал. В итоге на сдачу купили себе мороженое чиновники, которые сопровождали президентов на авиасалоне. 

Видео: Путин накормил Эрдогана мороженым на МАКС-2019 

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган едят мороженое
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган едят мороженое
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.