В Кремле объяснили странности с мороженым Путина

Президенту дважды попалась одна и та же продавщица

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что президент Владимир Путин дважды покупал мороженое у одной и той же продавщицы на авиасалоне МАКС.

Ранее СМИ сообщили, что продавщица, которая 27 августа продала Владимиру Путину мороженое, работала на МАКС-2017. На тогдашнем авиасалоне российский лидер лакомился десертом вместе с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.

"Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании. Многие компании повторно задействуются. И те, кто занимается торговлей мороженым, тоже. Но, честно говоря, даже не знаю, та же продавщица или не та же. Поэтому здесь, что называется, вопрос не к нам", - цитирует Пескова РИА Новости.

Видео: Путин ест мороженое на авиасалоне МАКС-2017

Напомним, на МАКС-2019 Путин купил мороженое себе и президенту Турции Реджепу Эрдогану. Сдачу с пяти тысяч рублей глава России сначала хотел отдать главе Минпромторга Денису Мантурову "на развитие авиации", но потом передумал. В итоге на сдачу купили себе мороженое чиновники, которые сопровождали президентов на авиасалоне.

Видео: Путин накормил Эрдогана мороженым на МАКС-2019