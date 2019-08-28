Собянин: реставрация ГЭС-2 будет завершена в 2020 г.

Вместе с ней будет реконструирован пешеходный Патриарший мост

Реставрацию ГЭС-2 в Москве завершат в 2020 году, сообщил Сергей Собянин. В среду мэр столицы осмотрел ход работ на объекте.

Собянин рассказал, что проект подразумевает реконструкцию и реставрацию ГЭС-2, создание музея современного искусства, выставочных и музейных пространств.

"Очень сложный узел разных проблем, наслоений. Тем не менее, сегодня основные проблемы решены. Активно строим, реставрируем, и я надеюсь, что в следующем году стройка закончится и начнется реальное культурное наполнение этого пространства", - отметил мэр.

Вместе с реставрацией ГЭС-2 будет реконструирован пешеходный Патриарший мост, а также создан спуск к воде на Болотной набережной.

ГЭС-2 была построена в 1908 году. В 2006 году ее вывели из эксплуатации из-за морального и физического износа оборудования и высокой стоимости производимой энергии.