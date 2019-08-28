"Слабое место": украинских солдат оценил американский инструктор

Главные проблемы – лень, пьянство и неспособность договориться

Главная проблема армии Украины – это ее солдаты. Инструкторы из США считают, что американскую миссию в Незалежной придется продлить. Но и в этом случае они не уверены в успехе.

По словам подполковника вооруженных сил США Роберта Трейси, главная проблема в том, что украинские солдаты даже не пытаются найти общий язык между собой – не то, что с инструкторами. Мало того, что они не знают английского языка и категорически отказываются его учить. Проблема еще глубже.

"Даже между собой они не могут найти общего языка! Одни говорят только на украинском, другие только на русском. Некоторые вообще могут говорить на румынском или венгерском", —пишет в своем блоге подполковник.

Роберт Трейси возглавляет "Объединенную многонациональную группу по подготовке — Украина" и работает в Яворовском учебном центре. Он успел изучить солдат ВСУ и называет их "очень ленивыми и жадными". По его словам, они зачастую саботируют действия инструкторов. А еще, отмечает подполковник, украинский военный "может украсть и перепродать любой попавшийся ему на глаза предмет".

Ну и, наконец, американский военный отмечает низкий уровень образования и пристрастие к алкоголю служащих ВСУ. "В-третьих, это поголовное пьянство. На Яворовском полигоне пьют все украинские военные. В связи с этим мы были вынуждены начинать занятия с проведения тестов на наличие алкоголя в крови обучаемых. Но даже это мало помогает", — переживает Трейси.

Подполковник возмущен тем фактом, что местное командование не может справиться с этими проблемами. Судя по всему, офицеры сами участвуют в попойках с подчиненными, приводит мнение американского инструктора РИА ФАН.