В Кремле высказались о зарплатах врачей

Врачи должны получать зарплату не ниже средней в регионе, заявил Дмитрий Песков

За заработные платы врачей несут ответственность региональные власти. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя жалобы медиков из Нижнего Тагила.

"Существует главная цель. Цель, которая, как докладывается главами регионов, выполняется. Это поддержание зарплат врачам не ниже средней по экономике региона", - приводит его слова "Интерфакс". Спикер Кремля подчеркнул, что именно региональные власти должны следить за соблюдением этих показателей.

26 августа Песков прокомментировал ситуацию с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле. На текущий момент все врачи забрали свои заявления обратно.