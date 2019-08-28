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Глава офиса Зеленского "закемарил" на коленках у спутницы. Фотофакт

15:47
  • среда
  • 28 августа 2019

Второй человек в стране пропустил День независимости ради свадьбы друзей

В социальных сетях появилась фотография, на которой главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан спит на коленках у спутницы во французском аэропорту.

 

Богдан решил вздремнуть в ожидании рейса из Сан-Тропе, пишет "Газета.Ru". Пользователи интернета, увидя такой компромат, разозлились на второе лицо в стране за то, что он "кемарит" после свадьбы друзей вместо того, чтобы присутствовать на Дне независимости, который отметили на Украине 24 августа.

"Вот это Богдан кемарит на своей спутнице во французском аэропорту после гулянки у Довбенко (Богдан ездил к нему на свадьбу – прим.ред.) вместо присутствия на государственном праздновании Дня Независимости и продвижения "приватных" кандидатов в кабмин", - написал украинский журналист Юрий Николов, отметив, что фотографию ему прислали анонимно.

В начале августа в СМИ появилась информация, что Андрей Богдан написал заявление об отставке по собственному желанию, однако это оказалось неправдой. Позже президент страны Владимир Зеленский объяснил, что заявление об увольнении написали все главные члены его команды – этим они показали готовность оставить пост в случае провала поручений.

Видео: празднование Дня независимости Украины обернулось скандалом

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