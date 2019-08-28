Сборы в школу влетят россиянам в копеечку

Дороже всего обходится форма

Собрать ребенка в школу – удовольствие не из дешевых. Расходы россиян на подготовку детей к учебному году выросли более чем вдвое за последние 2 года.

В 2017 году сборы в школу обходились россиянам в среднем в 12 745 рублей. А в этом году на экипировку жаждущего знаний юного дарования придется выложить почти 27 тысяч.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, дети и внуки школьного возраста есть почти у половины респондентов. И 75% опрошенных когда-либо делали покупки для подготовки ребенка к школе.

Как выяснил ВЦИОМ, основной расход – это школьная форма. Если два года назад на одежду ученика тратили примерно 6,5 тысяч рублей, то в 2019-м - 13 431 рубль. За рюкзак сегодня придется выложить также в 2 раза больше - около 3 тысяч рублей. Настолько же подорожали учебники и тетради, а также письменные принадлежности – все вместе обойдется тысяч в пять.

Прочие расходы следуют тому же правилу, увеличиваясь в 2 раза. Взносы на охрану и техоснащение школы выросли с 649 до 1 781 рубля, а добровольный спонсорский взнос - с 310 до 1 625 рублей. Более чем в 1 тысячу обойдутся россиянам цветы и подарки учителям 1 сентября, пишет "Коммерсант".