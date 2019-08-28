Выяснилась неожиданная опасность мясных блюд для детей

Белок полезен, но в умеренных количествах

Главный внештатный детский диетолог московского департамента здравоохранения Татьяна Брежнева призвала родителей не перекармливать детей колбасами, сосисками и другими мясными блюдами.

По словам Татьяны Брежневой, избыточное количество белка в детском организме может нарушить работу почек, вызвать аллергию и расшатать нервную систему. В рационе ребенка не должно быть перебора с мясными блюдами, подчеркнула врач.

Брежнева также рекомендовала не давать детям воду и другие напитки во время еды. Это связано с тем, что жидкость снижает аппетит и замедляет пищеварение.

Еще эксперт рассказала о пользе растительных жиров для детей школьного возраста, передает "Российская газета". Четыре чайные ложки оливкового, подсолнечного или кукурузного масла, добавленные в блюдо, благотворно скажутся на здоровье ребенка.