ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Выяснилась неожиданная опасность мясных блюд для детей

15:56
  • среда
  • 28 августа 2019

Белок полезен, но в умеренных количествах

Главный внештатный детский диетолог московского департамента здравоохранения Татьяна Брежнева призвала родителей не перекармливать детей колбасами, сосисками и другими мясными блюдами. 
Что специалисты нашли в сосисках вместо мяса

По словам Татьяны Брежневой, избыточное количество белка в детском организме может нарушить работу почек, вызвать аллергию и расшатать нервную систему. В рационе ребенка не должно быть перебора с мясными блюдами, подчеркнула врач.  

Брежнева также рекомендовала не давать детям воду и другие напитки во время еды. Это связано с тем, что жидкость снижает аппетит и замедляет пищеварение. 

Еще эксперт рассказала о пользе растительных жиров для детей школьного возраста, передает "Российская газета". Четыре чайные ложки оливкового, подсолнечного или кукурузного масла, добавленные в блюдо, благотворно скажутся на здоровье ребенка.  

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен" 

Читайте также:
Главное сегодня
Ребенок ест бутерброд
Ребенок ест бутерброд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.