ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бойня в прямом эфире: украинских журналистов жестоко избили на съемках (видео)

16:29
  • среда
  • 28 августа 2019

Полиция не стала вмешиваться

Съемочная группа телеканала "112" Украина попала в серьезную переделку. Во время съемок репортажа в Харьковской области на журналистов напали неизвестные и жестоко избили. Вся драма транслировалась в прямом эфире.
Украина подготовила почти тысячу полицейских для "возвращения" Донбасса

Темой сюжета была незаконная вырубка леса – на эту проблему обратил внимание во время июльского визита в Харьков президент Украины Владимир Зеленский. Лидер Незалежной настаивал на немедленном решении вопроса. Журналисты отправились в поселок Золочев для подготовки репортажа на злободневную тему.

Однако "черным лесорубам" внимание прессы не польстило. Машину группы заблокировали, пробили колеса и пригрозили расправой. Журналистам удалось вызвать полицию – однако украинские стражи порядка, хотя и приехали на место происшествия, в события предпочли не вмешиваться.

Корреспондент телеканала Олег Решетняк позже смог снова выйти в эфир, однако лесорубы его заметили и отобрали камеру. Нападавшие потребовали, чтобы журналисты отдали им флеш-накопители. По словам репортера, дорогу перегородила машина с европейскими номерами.

Читайте также:
Новости по теме
Оператор телеканала 112 Украина
Оператор телеканала 112 Украина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.