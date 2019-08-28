Бойня в прямом эфире: украинских журналистов жестоко избили на съемках (видео)

Полиция не стала вмешиваться

Съемочная группа телеканала "112" Украина попала в серьезную переделку. Во время съемок репортажа в Харьковской области на журналистов напали неизвестные и жестоко избили. Вся драма транслировалась в прямом эфире.

Темой сюжета была незаконная вырубка леса – на эту проблему обратил внимание во время июльского визита в Харьков президент Украины Владимир Зеленский. Лидер Незалежной настаивал на немедленном решении вопроса. Журналисты отправились в поселок Золочев для подготовки репортажа на злободневную тему.

Однако "черным лесорубам" внимание прессы не польстило. Машину группы заблокировали, пробили колеса и пригрозили расправой. Журналистам удалось вызвать полицию – однако украинские стражи порядка, хотя и приехали на место происшествия, в события предпочли не вмешиваться.

Корреспондент телеканала Олег Решетняк позже смог снова выйти в эфир, однако лесорубы его заметили и отобрали камеру. Нападавшие потребовали, чтобы журналисты отдали им флеш-накопители. По словам репортера, дорогу перегородила машина с европейскими номерами.