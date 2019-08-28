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Зеленский сделал США предложение по "нормандскому формату"

16:36
  • среда
  • 28 августа 2019

Украинский лидер в среду встретился с советником Дональда Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном выразил надежду, что Вашингтон присоединится к "нормандскому формату". По его словам, Киев бы приветствовал это решение.
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Между тем Болтон сообщил, что Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут встречу в Варшаве. По данным РИА Новости, подготовка к переговорам начнется на этой неделе.

26 августа президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств состоится в сентябре.

Ранее Зеленский через соцсети обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и предложил встретиться в белорусской столице.

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