Зеленский сделал США предложение по "нормандскому формату"

Украинский лидер в среду встретился с советником Дональда Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном выразил надежду, что Вашингтон присоединится к "нормандскому формату". По его словам, Киев бы приветствовал это решение.

Между тем Болтон сообщил, что Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут встречу в Варшаве. По данным РИА Новости, подготовка к переговорам начнется на этой неделе.

26 августа президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств состоится в сентябре.

Ранее Зеленский через соцсети обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и предложил встретиться в белорусской столице.