Фестиваль "PROлето" на Сахарова и ВДНХ удивит гостей яркой программой

Фестиваль приурочен ко Дню знаний

Яркая и насыщенная программа ждет гостей молодежного фестиваля "PROлето" на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ. Он пройдет 31 августа и 1 сентября и посвящен Дню знаний.

31 августа с 15:00 до 20:00 гости смогут послушать концерт с участие популярных исполнителей. В семь вечера перед главным входом на ВДНХ начнется финальный концерт фестиваля. Со сцены выступят артисты, которым москвичи выбрали сами с помощью проекта "Активный гражданин".

В тот же день в Парке Горького пройдут Кубок президента по гребле на байдарках и каноэ и первый чемпионат мира по гонкам с препятствиями в формате Ninja OCR "Арена героев". Рядом - в "Музеоне" - будет работать масштабная творческая лаборатория под открытым небом "Яркие люди". В ней примут участие более тысячи актёров, художников, дизайнеров и музыкантов.

В столичных парках 1 сентября москвичей ждут квесты, игры, экскурсии, концерты, спектакли и мастер-классы. Все мероприятия бесплатные, но на некоторые потребуется регистрация.