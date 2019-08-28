Захарова разоблачила ложь американских сенаторов

Договоренностей о визите в Москву не было

Конкретных договоренностей о визите в Москву группы американских сенаторов не было. А было лишь предварительное обсуждение возможности поездки парламентариев США в Россию в сентябре. И до вопроса выдачи виз дело не доходило, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

"Каких-либо конкретных договоренностей по организации визита, подачи документов и тем более заявок не было. Не "так сказать не было", а не было от слова совсем. То есть в принципе не было", - приводит слова Захаровой ТАСС.

Началось все с заявления американского сенатора Рона Джонсона. Он пожаловался, что Россия не дает ему визу и списал все на "целенаправленную политику российских официальных лиц". Из-за этого он якобы не может прибыть в Москву в составе делегации США.

Как выяснилось, Джонсон даже не обращался за визой в российское посольство – в дипмиссии даже не знали о его планах посетить Россию. Тем не менее, вскоре последовало аналогичное заявление другого парламентария – Криса Мерфи. Сенатор также объявил об "отказе в визе" и обвинил российские власти в том, что они "изолируют свою страну". В российском посольстве посоветовали парламентарию для начала подать заявление.