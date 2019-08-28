США обвинили Китай в краже технологий истребителей F-35

Экономическая война между Вашингтоном и Пекином не утихает

Вашингтон обрушился на Пекин с новыми обвинениями. Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Китай похитил технологии F-35 для своего истребителя пятого поколения. Кроме того, в американской контрразведке утверждают, что китайские агенты якобы начали активно вербовать шпионов через одну из социальных сетей. Пользователи получают заманчивые предложения по трудоустройству, после чего оказываются вовлечены в противозаконные действия.

Смартфоны, бытовая электроника, кроссовки, игрушки и многое другое. Сейчас они лежат на американских прилавках, терпеливо дожидаясь своего покупателя. Но скоро за ними могут выстроиться очереди. Затишье до тех пор, пока не станет ясно, насколько серьезно обещание Дональда Трампа с 1 сентября и 15 декабря повысить даже не на 10, а на 15 процентов пошлины на эту категорию произведенных в Китае товаров, передает "ТВ Центр".

Список уже опубликован в федеральном реестре США. Сейчас Вашингтон и Пекин играют на нервах друг друга, но времени до часа Х остается все меньше. Новые угрозы распространятся, по сути, на все китайские товары, поступающие в США.

"Повышение тарифов со стороны США нарушает соответствующие правила ВТО и ставит внутренние законы США выше международных правил ВТО. Все это выглядит как запугивание", - заявил директор исследовательского центра региональной экономики Китайской Академии международной торговли и экономического сотрудничества Чан Дзаньпин.

Дональд Трамп уверяет: он все делает правильно, Китай станет сговорчивее, ведь уже в ходе торговой войны КНР потеряла более трех миллионов рабочих мест. А в планах президента - принудительно вывести все американские компании с китайского рынка и вернуть производства на родину. Репортеры в Штатах выдают материалы на грани паники: если Трамп перейдет от слов к делу, то за его амбиции в неопределенном будущем заключить какое-то историческое торговое соглашение с КНР будет расплачиваться рядовой американский потребитель.

"Пошлины не могут не отразиться на ценах в Соединенных Штатах. На протяжении последних 20 лет американцы привыкли к довольно большому, я бы даже сказал почти повсеместному присутствию китайских товаров, что помогало сдерживать инфляцию, что помогало поддерживать высокий уровень жизни рядового американца. Сейчас это будет меняться", - рассуждает кандидат исторических наук Андрей Карнеев.

Американские СМИ предупреждают, чем обернется обострение торговой войны: страданиями собственных граждан. Представитель национальной федерации розничной торговли США в эфире канала CBS даже примерно не берется подсчитать убытки от слишком резких действий президента. Ведь даже главный символ Америки - сувенирные Статуи свободы, продающиеся на каждом углу - в большинстве своем сделаны в Китае.

Дональд Трамп грозится убрать американские компании из Китая принудительно. Под угрозой введения в стране чрезвычайного положения. Но большой вопрос, кому он сделает хуже. Американские инвесторы потеряют вложенные в КНР деньги, а технологии останутся в Поднебесной. И своих специалистов, чтобы продолжать производство, там хватит. Вот уже другой американский канал CNN стращает аудиторию: на научном поприще китайцы вполне могут посоперничать с американцами, потому что последние годы активно вкладывались в науку, и привлекали специалистов из других государств. Тогда как Вашингтон притесняет ученых, которые взаимодействуют с иностранными коллегами.

New York Times тоже нагнетает панику вокруг Китая: мол, Пекин вербует шпионов через одну из социальных сетей, в которых пользователи ищут работу и деловые контакты. Якобы сотрудники китайских спецслужб предлагают интересующим их лицам выгодное трудоустройство и, таким образом, устанавливают контакт.

Впрочем, кто ведет нечестную игру, американцы демонстрируют буквально на каждом шагу и на всех уровнях. Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Китай в краже технологий F-35 для своего истребителя пятого поколения. Только лишь на основании внешней схожести. Не исключено, что готовит почву для новых санкций. В сфере ВПК. Во время визита на Украину тот же Болтон предостерег Киев от китайских инвестиций. По данным прессы, Белый Дом намерен помешать китайцам приобрести более 50 процентов акций украинского производителя авиационных двигателей "Мотор Сич". Учитывая влияние Вашингтона на украинский истеблишмент и то, что эти две страны не брезгуют смешивать экономику и политику, результат переговоров вполне предсказуем.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".