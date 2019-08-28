"Безумный проект Порошенко": Вышинский объяснил дело против себя

Освобождение стало возможным благодаря смене власти на Украине

Кирилл Вышинский, наконец, на свободе. Журналиста отпустили из-под стражи под личное обязательство во время заседания апелляционного суда в Киеве. Руководитель портала "РИА Новости Украина", которого обвиняют в госизмене за его профессиональную деятельность, провёл в заключении 413 дней. За всё это время доказательств против него так и не было предъявлено. В числе первых решение об изменении меры пресечения Вышинскому приветствовал Кремль. То же самое сделали ОБСЕ, МИДы разных государств, а также правозащитные организации. Однако дело ещё не закрыто.

Судья зачитывает решение, по которому Кирилла Вышинского необходимо немедленно освободить из-под стражи. Дверь в стеклянной кабине-клетке, открывают в ту же минуту. Всё последнее время адвокаты настаивали на том, что журналисту и руководителю портала "РИА Новости Украина" необходимо изменить меру пресечения. Сегодня апелляция была удовлетворена.

"Считаю, что это справедливое решение суда, кстати, против ходатайства не выступала прокуратура. Она считает, что можно изменить мне меру пресечения на более мягкую. Но как любой человек, который провел в тюрьме, даже не имеет значения какой срок, любой человек, который выходит по решению суда, я, конечно, рад такому решению суда", - заявил Вышинский.

Журналист освобожден под личное обязательство. По украинским законам это значит, что он может свободно перемещаться по стране. За границу выезд запрещен, Вышинского обязали сдать загранпаспорт. Кроме того, по первому требованию он должен приходить в суд или к следователю, сообщать об изменении места проживания или работы. По сути, это самая мягкая мера пресечения, на которую могла рассчитывать сторона защиты. И поэтому коллеги и друзья Кирилла считают новость об освобождении первой важной победой.

"Кирилл — мужик. Он сам мне позвонил, радостный, смеется. Сказал пятьсот раз, наверное, всем спасибо. Всем журналистам, всем кто приходил на акции протеста, которые мы организовывали в его поддержку, всем кто писал и ходил по кабинетам. А я сказала, мы должны у тебя прощения попросить, потому что не смогли вытащить раньше", - рассказала Маргарита Симоньян.

"Это политическое решение, которое подтверждает, что сам процесс был политическим. Я мечтаю просто обнять своего друга и я думаю, он тоже мечтает обнять своих близких", - говорит Дмитрий Киселев.

Вышинского задержали в мае 2018 года и до сегодняшнего дня он оставался в СИЗО. Восемь раз суд продлевал меру пресечения в виде заключения под стражей и все это по надуманному обвинению в госизмене, за что грозит до 15 лет тюрьмы. Все что реально делал Вышинский - это работал журналистом.

"Четыреста дней журналист сегодня в 2018-19 годах провел в заключении. Просто потому что он осуществлял свою профессиональную журналистскую деятельность. Мы рассчитываем на скорое и полное оправдание Кирилла Вышинского по всем пунктам предъявленных ему сфабрикованных обвинений и надеемся, что данный пример послужит отправной точкой для исправления критической ситуации с обеспечением прав журналистов на Украине", - отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На абсурдность обвинений обращали внимание в ОБСЕ и в других международных правозащитных организациях. При этом сам Вышинский отказался от любых сделок с властью в Киеве, в том числе и от возможности обмена. Год за решеткой стал манифестом журналиста, который считает себя полностью невиновным.

"Я никогда в таких серьезных вещах свое мнение не менял. Поэтому с первых дней, как некоторые украинские чиновники и политики настаивали на моем обмене, я заявил, что вряд ли это возможно по отношению к невиновному человеку", - считает Вышинский.

Кирилл Вышинский имеет двойное гражданство — Украины и России. За судьбой журналиста внимательно следят из Москвы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил, что в Кремле приветствуют решение суда. Однако комментарий все-таки звучат осторожные. Суд по делу Вышинского ещё впереди - следующее заседание 16 сентября. Теперь журналист надеется, что материалы будут рассматриваться непредвзято. Так же как это было на сегодняшнем заседании.

— Как только исчезло политическое давление на суд, суд принял то решение, которое он принял.

— А что вы сейчас планируете делать?

— Мыться горячей водой.

Вышинский уже дал интервью после освобождения. В интервью РИА Новости он заявил, что уголовное дело против него было "безумным проектом Порошенко". Журналист уверен, что если бы бывший президент остался у власти, то 28 августа он бы не вышел из СИЗО.

Пётр Вершинин, Георгий Бабаян, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".