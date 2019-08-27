Программист "1С" победил в международном чемпионате WorldSkills

"1С" - впервые на мировом чемпионате

В Казани во вторник завершается чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019. Впервые на подобном форуме представлена инновационная российская технологическая платформа "1С: Предприятие". Она претендует на первенство в одной из самых значимых дисциплин в сфере цифровой экономики - "IT-решения для бизнеса". Для демонстрации новой разработки в рамках чемпионата организован специальный стенд. На нем соревнуются программисты из разных стран, результаты оценивают эксперты международного жюри.

Момент, когда можно выдохнуть - сложное испытание позади. Айгуль и Кирилл – участники от России – соревновались на площадке "Программные решения для бизнеса". И свои решения писали на платформе "1С", передает "ТВ Центр".

"Программа помогает разрабатывать многие решения быстрее, чем все остальные. За счет автоматизации процессов, которые нужно делать вручную другим программистам", - рассказал победитель WorldSkills в номинации "Программные решения для бизнеса" Кирилл Павкин.

Построить диаграмму, провести учет склада или обеспечить коммуникацию между сотрудниками – на 19 языках система поможет соединить все процессы и подстроить под конкретный бизнес.

На платформе можно создать не только компьютерную программу, но и отдельное мобильное приложение. И участники WorldSkills показали, что российская разработка вполне подходит для этого и может встать в один ряд с другими мировыми гигантами в этой области.

Наряду с традиционными зарубежными решениями и "1С" - впервые на мировом чемпионате. Среди участников и экспертов сессии – Финляндия, Казахстан, Корея, Филиппины, Малайзия. Именно этот стенд - в числе самых посещаемых иностранными гостями площадок WorldSkills.

"Когда система сделана на платформе "1С: Предприятие" - это, во-первых, дает очень высокую гибкость и это очень важно в странах с развивающейся экономикой, когда быстро меняются бизнес-процессы и бизнес-процессы являются конкурентным преимуществом", - отметил директор фирмы "1С" Борис Нуралиев.

И этим преимуществом уже пользуются полтора миллиона предприятий по всему миру.

Елена Макарова и Тимур Ахмедов, "ТВ Центр", Казань.