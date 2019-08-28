Пострадавшая в бассейне турецкого отеля девочка умерла

Сообщение в соцсети оставил отец ребенка

Отец пострадавшей в турецком Бодруме девочки из Санкт-Петербурга сообщил о ее смерти. Ребенок ранее четырежды пережил клиническую смерть.

"В начале четвертого Алиска умерла", - написал Андрис Лейкуцис на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Трагедия на курорте Бодрум в Турции произошла 18 августа. Девочка купалась в бассейне одного из пятизвездочных отелей, когда ее внезапно затянуло в сливную трубу. Отцу ребенка с помощью других отдыхающих удалось вызволить россиянку, однако к тому времени она была в критическом состоянии.

Россияне откликнулись на беду, было объявлено об открытии специального счета для сбора средств на помощь пострадавшей.

До 21 августа врачи 4 раза фиксировали клиническую смерть, а накануне сообщалось, что у девочки лихорадка. Отец позже писал, что ребенку лучше, но затем россиянка скончалась.