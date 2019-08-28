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Мосгорсуд удовлетворил апелляцию мэрии по митингу 31 августа

17:28
  • среда
  • 28 августа 2019

Решение Тверского суда отменено

Решение суда первой инстанции о признании незаконным отказ властей Москвы в проведении акции в центре столицы 31 августа отменено. Такое решение принял в среду Мосгорсуд. Апелляционную жалобу на решение Тверского суда подала мэрия Москвы.

Ранее Тверской суд столицы частично удовлетворил иск членов Либертарианской партии из-за отказа согласовывать шествие против политических репрессий от Пушкинской площади до Проспекта Академика Сахарова 31 августа. Суд обязал мэрию подобрать альтернативную площадку. 

Ответчик в суде заявил, что суд первой инстанции вышел за пределы требований истца. ЛПР просила не о предоставлении альтернативой площадки для мероприятия, а настаивали на конкретном маршруте.

В Москве несанкционированные митинги прошли 14 и 27 июля, а также 3 августа из-за отказа в регистрации ряду кандидатов в депутаты Мосгордумы - в подписных листах значились умершие люди. Оппозиционерам предлагали провести согласованную акцию протеста или обжаловать решение избиркома, однако они организовали нелегальные митинги. По факту массовых беспорядков и нападений на представителей власти возбуждены уголовные дела.

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