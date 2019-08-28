Месть Нотр-Дама: у парижских детей фиксируют отравление свинцом

Опасный уровень обнаружен почти у двух десятков ребят

Дети, проживающие недалеко от собора Парижской Богоматери в Париже, отравлены свинцом. Врачи обнаружили высокое содержание металла уже у третьего ребенка в этом районе, всего же к опасному уровню приближаются более десятка детей.

Собор Нотр-Дам де Пари сгорел 15 апреля 2019 года. Французские медики после пожара взяли кровь у 160 ребят, проверяя содержание свинца. В итоге выяснилось, что у 16 детей содержание опасного металла на литр крови - в пределах 25-50 мг. По существующим во Франции нормам это опасный уровень. А у троих ребят он превосходит 50 мг на литр – это уже отравление, сообщает Le Figaro со ссылкой на региональное агентство здравоохранения.

В третьем случае в крови у ребенка зафиксирован показатель в 52 мг свинца на литр крови. Кроме того, в доме, где живет семья, также содержание свинца превышает допустимые показатели, передает ТАСС.