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Москвичей проконсультируют по вопросам качества и безопасности детских товаров

17:46
  • среда
  • 28 августа 2019

Получить консультацию можно в общественной приемной управления Роспотребнадзора по Москве

До 2 сентября 2019 года будет работать "горячая линия" подмосковного Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.

Получить консультацию можно в общественной приемной управления, позвонив по телефону: 8-495-785-37-41, 8-495-687-40-57 и 8-495-687-63-60. Обратиться за разъяснениями по указанным выше телефонам можно в будние дни с 9 до 18 часов (понедельник-четверг) и с 9 часов до 16:45 по пятницам. Перерыв на обед с 13:00 до 13:45.

Консультированием по этим разделам также проводит отдел консультационных услуг для потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Телефоны для связи: 8-495-687-39-61 и 8-495-687-26-31.

Получить консультацию также можно в отделе гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" по телефону: 8-495-616-64-59. Время приема обращений в будние дни: с 9:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:30.

Москвичи также могут обратиться в общественную приемную управления Роспотребнадзора (Графский переулок, д. 4, корп. 2, 3, 4, кабинет №106).

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