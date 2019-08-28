Три человека задержаны по делу об обрушении стены в Новосибирске

Расследованием занялся центральный аппарат СК

Три человека задержаны в рамках уголовного дела об обрушении стены в Новосибирске. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследование центральному аппарату ведомства. Следователи должны установить объективную картину трагедии и дать правовую оценку действиям строителей.

"По уголовному делу об обрушении стены задержаны трое представителей подрядной организации - исполнительный директор ОАО "Сибэнергомонтаж" Алексей Бочаров, главный инженер Кузбасского СМУ АО "Сибэнергомонтаж" Александр Петров и начальник Кузбасского СМУ АО "Сибэнергомонтаж" Михаил Павлов", - сообщили в СКР.

Строительно-монтажные работы на теплотрассе и насосной станции, по данным СК, производила субподрядная организация ООО "Алькор". Здание насосной станции было построено в 1967 году, оно принадлежит Сибирской генерирующей компании. Во время работ по его реконструкции произошло сползание грунта.

В результате на рабочих рухнула кирпичная кладка стены. В мэрии Новосибирска уточнили: общая площадь обрушения составила 350 квадратных метров. Под завалами оказались 10 человек. Трое погибли, один человек получил серьезные травмы, напоминает РИА Новости.