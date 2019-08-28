Закон не писан: уникальные фигуры пилотажа в исполнении Су-57 попали на видео

Камера засняла "плоский штопор" и короткую посадку

Высший пилотаж в исполнении российского истребителя пятого поколения Су-57 попал на видео. Во время тренировочного полета перед открытием авиасалона МАКС-2019 самолеты исполнили уникальный элемент – "плоский штопор".

Камера запечатлела взлет, выполнение фигур высшего пилотажа – истребитель буквально крутится в воздухе, кажется, нарушая все законы физики – и затем посадку.

Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году. Разработчики уверены в превосходстве своего детища над конкурентами: его обеспечивает сочетание высокой маневренности, сверхзвуковая скорость, современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, передает RT.