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Закон не писан: уникальные фигуры пилотажа в исполнении Су-57 попали на видео

18:54
  • среда
  • 28 августа 2019

Камера засняла "плоский штопор" и короткую посадку

Высший пилотаж в исполнении российского истребителя пятого поколения Су-57 попал на видео. Во время тренировочного полета перед открытием авиасалона МАКС-2019 самолеты исполнили уникальный элемент – "плоский штопор".
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Камера запечатлела взлет, выполнение фигур высшего пилотажа – истребитель буквально крутится в воздухе, кажется, нарушая все законы физики – и затем посадку.

Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году. Разработчики уверены в превосходстве своего детища над конкурентами: его обеспечивает сочетание высокой маневренности, сверхзвуковая скорость, современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, передает RT.

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