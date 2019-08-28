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Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь в Сочи

19:18
  • среда
  • 28 августа 2019

Ей стало плохо в ресторане

Известная телеведущая Лера Кудрявцева почувствовала себя плохо в Сочи, куда она приехала на фестиваль "Новая волна". Виной всему – сильная жара, которая установилась в регионе.

В одном из сочинских ресторанов звезды отмечали день рождения ведущего  Андрея Разыграева. Туда была приглашена и Кудрявцева. "Давление скакнуло от жары", – приводит портал "Дни.ру" заявление ее близкого окружения.

Ведущей оказали первую помощь, после чего приехали медики "скорой". По данным СМИ, у Кудрявцевой скакнуло давление, из-за чего она на некоторое время потеряла сознание. Через несколько часов она почувствовала себя лучше.

Накануне 48-летнюю телеведущую заметили в компании подтянутых незнакомцев на пляже в Сочи.

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