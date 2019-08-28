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Москвичам пообещали два "бабьих лета"

19:22
  • среда
  • 28 августа 2019

После "молодого" начнется "классическое"

Москвичам обещают сразу два бабьих лета в 2019 году. Как пояснил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, одно уже началось – его называют "молодым".
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"Бабье лето, по большому счету, началось сегодня, хотя классическое бабье лето по всем канонам приходится на 14 сентября. Есть еще понятие "молодое бабье лето" и "классическое бабье лето". Вот "молодое", согласно словарю Даля, начинается сегодня, 28 августа", - пояснил синоптик.

Начиная с 28-го числа, по данным метеоролога, погоду в европейской части России будет определять скандинавский антициклон. Он начнет выдавливать холод, который ощутили москвичи – в среду в столице было всего 18 градусов тепла. Днем 29 августа ситуация начнет выправляться. Ветер сменится с северного на западный и температура вернется в августовскую норму – 20-22 градуса, приводит слова эксперта РИА Новости.

Синоптики ожидают, что "молодое" бабье лето в столице плавно перетечет в свой классический вариант. Так что теплом можно будет наслаждаться и во второй половине сентября.

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