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Теперь и подсолнухи: в Курской области повторился инцидент с жесткой посадкой на поле

20:12
  • среда
  • 28 августа 2019

Пострадавших нет

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на поле в Курской области. Обошлось без пострадавших, разлива топлива и пожара нет.
Стала известна судьба самолета, севшего в кукурузное поле

По данным экстренных служб, самолетом Ан-2 управлял пилот 1966 года рождения. Он проводил обработку полей у поселка Селекционный Льговского района, но в какой-то момент зацепил крону дерева. Пришлось садиться на поле подсолнечника.

Напомним, 15 августа произошел инцидент, который назвали "чудом на кукурузном поле". Лайнер Airbus A321 вылетел из аэропорта Жуковский, но сразу после взлета столкнулся со стаей чаек. Птицы забили воздухозаборники и двигатели стали барахлить. Пилоты приняли единственно верное решение – сажать самолет на поле кукурузы. На борту было более 200 человек, никто не погиб, пожара удалось избежать.

Тем временем фраза, произнесенная бортпроводником А321, стала интернет-мемом. "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы", сказал член экипажа, выводя пассажиров с поля. Как стало известно, на авиасалоне МАКС уже появились киоски с такой надписью. Продавцы вареной кукурузы надеются таким образом поднять продажи.

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