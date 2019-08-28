Пожар вспыхнул на ТЭЦ-2 во Владивостоке (видео)

Свидетели говорят о громком хлопке

Густой столб черного дыма поднялся вечером 28 августа над ТЭЦ-2 во Владивостоке. Очевидцы рассказывают, что сначала услышали громкий хлопок. Автомобилисты утверждают, что в тот момент в машинах задрожали стекла. Дым поднялся в небо на несколько десятков метров.

По данным управления МЧС России по Приморскому краю, сообщение об инциденте на территории ТЭЦ-2 поступило на пульт пожарной охраны Владивостока в 19:34 по местному времени.

На место происшествия выехали спасатели. Пожарные выяснили, что на открытой территории горит оборудование. В течение часа очаг возгорания был локализован, а затем и ликвидирован.

Позже выяснилось, что поврежден трансформатор. Однако пожар на работу ТЭЦ-2 не повлиял, электростанция работает в штатном режиме. Обстоятельства происшествия установят специалисты, сообщает агентство "Новости Владивостока".