Стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Мосгордумы

Сами выборы пройдут 8 сентября

В столице началось досрочное голосование на выборах депутатов Мосгордумы. Оно продлится до 7 сентября. Основанием для досрочного похода на избирательный участок могут служить отпуск, который приходится на единый день голосования, занятость на работе или учебе, проблемы со здоровьем. И уже пять тысяч москвичей зарегистрировались для участия в эксперименте по электронному голосованию. В среду прошел четвертый этап тестирования системы. Сбоев не обнаружено.

С сегодняшнего дня и до 7 сентября поставить галочку за своего кандидата есть возможность у тех, кто по уважительной причине не сможет в день выборов прийти на участки. Кстати, впервые все это время работать они будут без выходных. А 8 сентября проголосовать независимо от своего местоположения на этот раз смогут жители попавших в эксперимент трех избирательных округов — первого, десятого и тридцатого, куда входят Зеленоград, Бибирево, Лианозово и Чертаново. Для этого понадобится лишь компьютер или смартфон. Система электронного голосования прошла четвертый этап тестирования. Шифровальный ключ разделен на семь частей, которые хранятся у председателей комиссий, а также наблюдателей и правозащитников.

"Только при соединении всех семи ключей можно будет 8 сентября начать подсчет голосов. Таким образом, контроль и избирательный системы и общественных организаций будет налицо", - отметил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Требования к электронному голосованию очень высоки. В общественном штабе предлагают вознаграждение миллион рублей за взлом системы. На третьем этапе тестирования найти уязвимые места в ее работе так и не удалось. А прозрачность процедуры на самих участках будет гарантировать видеотрансляция в режиме онлайн. Кандидаты в депутаты Московской городской думы сейчас борются за каждый голос. Лидер движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин отреагировал на обращение жителей Москворечья-Сабурова, где расположен завод полиметаллов. Вместе они проверили радиационный фон территории вокруг производства.

Кандидаты в депутаты Мосгордумы ищут новые способы общения с избирателями. Личные встречи собирают, как правило, лишь несколько десятков человек. В команде Валерии Касамары создали мобильное приложение — электронную приемную, куда в гораздо большем объеме стали стекаться наказы горожан.

"Как правило — это благоустройство жилых домов и придомовых территорий. Это капитальный ремонт жилых домов. Это парковки. Это закон "О тишине" или вернее, несоблюдение закона "О тишине". Всем мешает шум, только в каждом районе разный источник этого шума", - рассказал кандидат в депутаты Валерия Касамара.

Кандидат в депутаты Олег Артемьев в своей предвыборной программе уделяет внимание местам для прогулок, спорта и отдыха, которые должны находиться в шаговой доступности москвичей. В качестве почетного гостя его пригласили на открытие пешеходной зоны в Восточном Бирюлеве.

В качестве кандидатов в депутаты МГД зарегистрированы 233 человека. Около 170 по партийным спискам и более 60 самовыдвиженцев. Все они представляют самые разные политические движения и представления о развитии города. Так что выбор действительно есть. Самое главное не упустить шанс сделать его.

Выборы в Московскую городскую думу состоятся в единый день голосования — 8 сентября.

Александр Огородников, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".