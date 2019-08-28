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Дату бракосочетания Собчак с Богомоловым слили в Сеть

21:19
  • среда
  • 28 августа 2019

Секрет раскрыл "доброжелатель"

Секрет Ксении Собчак и Константина Богомолова раскрыт. Пара тщательно скрывала дату предстоящей свадьбы – но только до тех пор, пока она не стала известна вездесущему Станиславу Садальскому.
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68-летний актер не стал держать язык за зубами и объявил о дне, на который назначена церемония бракосочетания, на всю Сеть. В посте, который появился на странице артиста в Instagram, Садальский указал дату в хэштеге – 13 сентября.

"Главное гламурное событие сентября…. Свадебная церемония была настолько длинной, что к ее концу невеста была уже на седьмом месяце… Совет да любовь, мне нравится эта пара", – подписал скандальный блогер романтическое видео, на котором влюбленные, держась за руки, прыгают в пирса в морские волны.

Ксения Собчак и Константин Богомолов откровения Садальского не комментируют. Насколько достоверны представленные актером сведения, неизвестно, пишет Teleprogramma.pro.

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