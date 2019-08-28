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Названа стоимость полета на аэротакси над Москвой

21:48
  • среда
  • 28 августа 2019

Цену рассчитали с учетом мировой практики

Городская система аэромобильности заработает в Москве в 2020 году, а полет над столицей обойдется пассажиру примерно в 3 тысячи рублей. Как сообщил гендиректор компании "ВР-Технологии"  - подразделения холдинга "Вертолеты России" - Александр Охонько, цена рассчитана с учетом мировой практики.
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"Мировая практика показывает, что 15-минутный полет на аэротакси стоит порядка 50 долларов за одно пассажироместо. В Москве мы планируем примерно 3000 рублей за вертолетное такси бизнес-класса и 2700 за классическое место", - - приводит слова Охонько РИА Новости.

Соглашение о создании городской системы аэромобильности подписали на авиасалоне МАКС-2019 "ВР-Технологии" с "Яндекс.Такси". Пробные полеты полеты в пригороды Москвы планируется начать уже в 2020 году. Затем партнеры намерены запустить регулярные рейсы, места можно будет заказывать через приложение на смартфоне. Предположительным самым популярным станет маршрут в аэропорт Шереметьево.

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