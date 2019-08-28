Миддлтон преподала урок транжире Маркл

Герцогиня Кембриджская показала пример бережливости

Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям заслужили одобрение британцев, показав пример бережливости и заботы о природе. Отправившись в Шотландию, герцог и герцогиня Кембриджские воспользовались услугами бюджетных авиакомпаний.

Поступок Кембриджей особенно выделился на фоне поведения Меган Маркл с принцем Гарри, которые в последнее время подвергаются жесткой критике в Соединенном королевстве. Сассексы за время своего отпуска четырежды летали на бизнес-джетах – очень дорогих и наносящих существенный ущерб экологии.

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и детьми провели выходные в Шотландии, в обществе королевы Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа. Папарацци засняли, как принц Уильям с сумками направляется к самолету вместе с принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем. За ними идет Кейт Миддлтон с младшим сыном принцем Луи на руках.

Кембриджи на отдых и обратно летали лоукостерами. В общей сложности стоимость путешествия на всю семью составила 365 фунтов стерлингов – это около 30 тысяч рублей, подсчитали журналисты британского издания The Daily Mail.