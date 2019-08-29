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К чему приведет торговая война между США и Китаем

09:54
  • четверг
  • 29 августа 2019

Под ударом от действий Пекина и Вашингтона находится весь мир

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили торговую войну США и Китая. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Сергей Лузянин, директор Института Дальнего Востока.

"И в Вашингтоне, и в Пекине понимают, что победителя в этой войне все равно не будет", - сказал Фролов.

"Конечно! Более того, проиграют все, весь мир. Американская и китайская экономики  - это часть мировой экономики. Это не просто деглобализация. Самое главное – это означает локальный кризис для региональных экономик и национальных экономик. Ведь все завязаны на глобальной системе управления. Поэтому никому лучше от этого не будет. Пекин и Вашингтон сошлись в клинче – кто первый сделает нокаут, посмотрим", - ответил эксперт.

Полный комментарий Лузянина смотрите в видео.

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