К чему приведет торговая война между США и Китаем

Под ударом от действий Пекина и Вашингтона находится весь мир

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили торговую войну США и Китая. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Сергей Лузянин, директор Института Дальнего Востока.

"И в Вашингтоне, и в Пекине понимают, что победителя в этой войне все равно не будет", - сказал Фролов.

"Конечно! Более того, проиграют все, весь мир. Американская и китайская экономики - это часть мировой экономики. Это не просто деглобализация. Самое главное – это означает локальный кризис для региональных экономик и национальных экономик. Ведь все завязаны на глобальной системе управления. Поэтому никому лучше от этого не будет. Пекин и Вашингтон сошлись в клинче – кто первый сделает нокаут, посмотрим", - ответил эксперт.

Полный комментарий Лузянина смотрите в видео.

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