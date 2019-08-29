Последствия мощного паводка в Приморье сняли на видео

В регионе введен режим ЧС

На территории всего Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Об этом объявил губернатор Олег Кожемяко. В регионе третьи сутки не прекращаются ливни. В пригороде Владивостока ночью были эвакуированы 60 жителей частного сектора.

В городе подтоплены более 80 жилых зданий, передает "ТВ Центр". Вода залила улицы, арену центрального стадиона. В некоторых районах - проблемы с подачей электричества. В связи с паводком нарушена работа общественного транспорта: не ходят трамваи и троллейбусы, скорректированы автобусные маршруты. Спасатели проводят эвакуацию жителей из дачных поселков. Синоптики прогнозируют в ближайшие два дня ухудшение погоды.

В Комсомольске-на-Амуре военные до девяти метров наращивают высоту дамбы. За сутки к береговой линии доставлено около тысячи кубометров грунта. Работы ведутся круглосуточно. Уровень Амура превысил семь метров. Для жителей домов, попадающих в зону бедствия, обустроены пункты временного размещения.

Подтопления более чем в 50 населенных пунктах, в том числе в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Там постоянно дежурят спасатели. Они доставляют питьевую воду и лекарства, а при необходимости эвакуируют людей и животных.

Видео: сильный ливень подтопил аэропорт Владивостока

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