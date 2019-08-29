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Скандальное решение Джонсона сыграло на руку Трампу

08:40
  • четверг
  • 29 августа 2019

Приостановку работы британского парламента поддержала также Елизавета II

В нескольких городах Великобритании в среду одновременно вспыхнули протесты. Поводом послужило решение премьер-министра приостановить работу парламента до 14 октября. Формально - для того, чтобы депутаты могли подготовиться к тронной речи королевы, назначенной именно на этот день. И, как подчёркивает Борис Джонсон, к его планам по выходу из ЕС без сделки это якобы не имеет никакого отношения.

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Елизавета ожидаемо сказала "Да". Монарх в Великобритании царствует, но не правит. И вынужден соглашаться с тем, что рекомендует премьер-министр. Эту шахматную партию с Королевой на доске Борис Джонсон просчитал на несколько ходов вперед. Сначала - назначил тронную речь Её Величества, в которой она огласит программу правительства, на 14 октября. Затем - отправил парламент в отпуск на месяц, якобы чтобы министры, являющиеся депутатами, не отвлекались от подготовки. В итоге - формально к Джонсону - никаких вопросов.

"У нас новое правительство, перед которым стоит очень увлекательная задача: сделать наши улицы безопасней, снизить уровень преступности, инвестировать в нашу блистательную систему здравоохранения, увеличить финансирование образования и инфраструктуры. Это то, что будет вести наше государство в будущее", - сказал Джонсон.

К Brexit, который намечен на 31 октября, уверяет Джонсон, это не имеет отношения. Вот только ему никто не верит. Потому как складывается всё уж слишком хорошо для премьер-министра: депутаты попросту не успеют  помешать ему вывести Лондон из Евросоюза без соглашения. А ведь только накануне оппозиционные партии договорились, наконец, объединить усилия против "жёсткого Brexit". Глава лейбористов Джереми Корбин рвет и мечет. Даже направил Королеве письмо с просьбой о срочной встрече, но опоздал.

"Приостановка работы парламента - это неприемлемо. Премьер-министр подминает под себя и уничтожает нашу демократию для того, чтобы протащить свой вариант выхода из Евросоюза. Чего он так боится, если решает блокировать работу депутатов? Когда мы, наконец, начнем заседание на следующей неделе, первое, что мы сделаем - это попытаемся не допустить этого. Во-вторых, мы инициируем процесс вынесения Джонсону вотума недоверия", - заявил лидер партии лейбористов Великобритании Джереми Корбин.

Даунинг-стрит раскритиковал даже спикер Палаты общин Джон Беркоу, обычно сохраняющий нейтралитет. Он назвал действия Бориса Джонсона оскорблением британского народа. Первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила, что этот день войдет в историю как дата смерти демократии в Королевстве. А экс-глава правительства Джон Мейджор даже пригрозил премьеру судом.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Оксенич.

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