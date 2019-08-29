Европейские банкиры оказались под ударом из-за золота с поддельной маркировкой

В Швейцарии нашли золотые слитки с поддельной маркировкой на сумму 50 миллионов долларов

В Швейцарии произошел громкий скандал – там выясняют, откуда взялась целая тонна золотых слитков с фальшивым клеймом. Неладное заподозрили на аффинажных заводах, где производят очистку драг-металла. Качество слитков - очень высокое, стоит маркировка известных производителей, однако золото - неизвестного происхождения.

По данным агентства Reuters, речь идёт о крупнейшей мошеннической схеме, организаторами которой могут быть наркодилеры или даже террористы, а это серьезный удар по репутации всего европейского рынка банковских услуг. Рыночная цена обнаруженных поддельных слитков - 50 миллионов долларов, но не исключено, что эта серая схема работала много лет - тогда сумма, украденная мошенниками, может оказаться в разы больше.

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