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Трамп перекрыл денежные потоки на Украину

08:29
  • четверг
  • 29 августа 2019

Бюджет США выделил на армию Незалежной 250 миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине.

Американский лидер хочет убедиться, что выделенные деньги используются по назначению и отвечают интересам Соединенных Штатов. В 2019 финансовом году Вашингтон перечислил Киеву 250 миллионов долларов на содержание украинской армии.

Ревизию будут проводить глава Пентагона Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. На время проверки все деньги будут заморожены, пишет "Газета.Ru".

Ранее в Минобороны США объяснили, что 250 миллионов долларов предназначены для покупки Киевом учебных программ, снайперских винтовок, гранотометов, оборудования для связи и приборов ночного видения.

Стоит отметить, что Украина получает деньги от США не только по линии Пентагона, но и по линии Госдепартамента. Ожидается, что в 2019 году Киев получит еще 445 миллионов долларов.

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