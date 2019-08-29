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"Конфета - это праздник": названы два главных закона правильного питания

08:27
  • четверг
  • 29 августа 2019

Здоровые пищевые привычки нужно формировать с детства

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян призвал россиян соблюдать два "закона науки о питании", чтобы избежать ожирения и других проблем со здоровьем. 
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"Первый - закон соответствия энергетической ценности рациона и затрат организма, - рассказал Виктор Тутельян. - Сколько потратил, столько и съешь, не больше и не меньше. Если больше, это избыточная масса тела, а потом - ожирение. Поэтому у нас сейчас 50% населения имеют избыточную массу тела".

По его словам, россияне потребляют излишне много жиров и углеводов, но пренебрегают овощами и фруктами. Второй закон правильного питания заключается в том, чтобы снабжать организм витаминами и минералами.  

"Мы должны получить из пищи, из рациона, порядка 170 химических соединений. Так как сейчас мы должны сокращать объем рациона, то часто бывает жизненно важных пищевых веществ не хватает. Мы недополучаем витаминов, значит, надо витаминно-минеральные комплексы принимать", - цитирует врача ТАСС

Виктор Тутельян сообщил, что люди обычно получают мало витаминов группы B, витамина D, жирных полиненасыщенных кислот, а также пищевых волокон. Чтобы устранить этот дефицит, диетолог советует, например, заменить обычный хлеб на хлеб из муки грубого помола, чаще употреблять жирную рыбу и налегать на обогащенные продукты.

По его мнению, законы правильного питания следует изучать уже в детском садике. "Ребенок должен понимать, что конфета - это праздник и в воскресенье мама даст одну конфету. Мы же даем много, вот вам и избыточное потребление сахара", - отметил Тутельян.

По данным Минздрава, в 2018 году в России насчитывалось свыше двух миллионов человек, страдающих от ожирения. 

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