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У возлюбленной Максима Виторгана возникли проблемы со здоровьем

08:54
  • четверг
  • 29 августа 2019

Несчастный случай произошел на отдыхе за границей

28-летняя актриса Нино Нинидзе, которой приписывают роман с 46-летним актером Максимом Виторганом, повредила ногу во время заграничного отдыха. 
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Как пишет "СтарХит", бывшая жена актера Кирилла Плетнева подвернула ногу, спускаясь по лестнице. Теперь она передвигается с помощью трости. Несчастный случай приключился с ней во время отдыха за границей. В августе Нинидзе, судя по ее фото в Instagram, побывала на Кипре и в Греции. 

Актриса не стала раздувать трагедии из-за своей травмы. "Нас теперь трое", - пошутила она, выложив в соцсети фото, на котором ее тень ложится на асфальт. Она стоит, опираясь на трость. 

По слухам, на отдыхе Нино Нинидзе была не только с четырехлетним сыном Кириллом, но и с Максимом Виторганом. Три дня назад актер сообщил в Instagram, что он вернулся с отпуска и готов к работе. "Бодр, свеж, готов начать движение в сторону усталости и потасканности", - пошутил бывший муж Ксении Собчак. 

Напомним, Нинидзе и Плетнев развелись в мае 2018 года, а Собчак и Виторган окончательно расстались летом текущего года. 

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