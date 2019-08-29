У возлюбленной Максима Виторгана возникли проблемы со здоровьем

Несчастный случай произошел на отдыхе за границей

28-летняя актриса Нино Нинидзе, которой приписывают роман с 46-летним актером Максимом Виторганом, повредила ногу во время заграничного отдыха.

Как пишет "СтарХит", бывшая жена актера Кирилла Плетнева подвернула ногу, спускаясь по лестнице. Теперь она передвигается с помощью трости. Несчастный случай приключился с ней во время отдыха за границей. В августе Нинидзе, судя по ее фото в Instagram, побывала на Кипре и в Греции.

Актриса не стала раздувать трагедии из-за своей травмы. "Нас теперь трое", - пошутила она, выложив в соцсети фото, на котором ее тень ложится на асфальт. Она стоит, опираясь на трость.

По слухам, на отдыхе Нино Нинидзе была не только с четырехлетним сыном Кириллом, но и с Максимом Виторганом. Три дня назад актер сообщил в Instagram, что он вернулся с отпуска и готов к работе. "Бодр, свеж, готов начать движение в сторону усталости и потасканности", - пошутил бывший муж Ксении Собчак.

Напомним, Нинидзе и Плетнев развелись в мае 2018 года, а Собчак и Виторган окончательно расстались летом текущего года.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: драка Виторгана и Богомолова