Робот "Федор" не мог распознать Эрдогана и начал испытания экзоскелета

Об этом он написал в Twitter

Робот "Федор", который сейчас находится на МКС, не смог распознать из космоса президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и назвал его "не идентифицированным участником радиообмена".

Это произошло во время телемоста с российским лидером Владимиром Путиным 27 августа в павильоне ГК "Роскосмос" на МАКС-2019.

После вчерашнего общения с @KremlinRussia и ещё одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз агрегатного отсека ко мне в корабль и показывал эту комбинацию кисти правой руки. Сегодня начали испытания экзоскелета pic.twitter.com/nalFMRVYvb — FEDOR (@FEDOR37516789) 28 августа 2019 г.

На данный момент на МКС начались испытания экзоскелета робота, пишет "Газета.Ru".

Антропоморфный робот-спасатель Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) был создан по заказу МЧС России. На данный момент он помогает экипажу МКС под руководством космонавта Александра Скворцова. Туда его доставил космический корабль "Союз МС-14", пристыковаться удалось лишь со второй попытки.

Видео: робот "Федор" займется на МКС самопознанием