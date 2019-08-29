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Робот "Федор" не мог распознать Эрдогана и начал испытания экзоскелета

09:04
  • четверг
  • 29 августа 2019

Об этом он написал в Twitter

Робот "Федор", который сейчас находится на МКС, не смог распознать из космоса президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и назвал его "не идентифицированным участником радиообмена".

Это произошло во время телемоста с российским лидером Владимиром Путиным 27 августа в павильоне ГК "Роскосмос" на МАКС-2019.

На данный момент на МКС начались испытания экзоскелета робота, пишет "Газета.Ru".

Антропоморфный робот-спасатель Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) был создан по заказу МЧС России. На данный момент он помогает экипажу МКС под руководством космонавта Александра Скворцова. Туда его доставил космический корабль "Союз МС-14", пристыковаться удалось лишь со второй попытки.

Видео: робот "Федор" займется на МКС самопознанием

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