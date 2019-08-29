Они сделали все возможное: отец погибшей девочки о турецких врачах

Сейчас решаются вопрос об отправке тела ребенка в Россию

Отправка в Россию тела 12-летней девочки, которая умерла в Турции после инцидента в бассейне, может задержаться.

30 августа в Турции национальный праздник и нотариальная контора будет закрыта. Генеральное консульство России в Турции и страховая компания поможет семье доставить тело девочки на родину. Последняя оплатит репатриацию.

Родители девочки все еще не могут поверить в произошедшее, но стараются держаться вместе, пишет kp.ru ("Комсомольская правда"). За последние 10 дней они поняли, что хороших и добрых людей гораздо больше, чем других.

"Очень тяжело.... Турецкие врачи делали все возможное. Реанимационные действия закончились через 20 минут после остановки сердца. Большое Вам спасибо. Октай Бей, Владимир Владимирович, Михаил Александрович, Гюрзув Бей.", - написал отец девочки в социальной сети.

Трагедия произошла в отеле Sunhill в турецком Бодруме 18 августа. Руку девочки затянуло в насосную трубу на дне бассейна. Тяга была такой сильной, что ребенка смогли вытащить семь взрослых мужчин, после того, как сломали трубу.

За жизнь ребенка боролись турецкие и российские медики. До 21 августа врачи 4 раза фиксировали клиническую смерть, а накануне сообщалось, что у девочки лихорадка. Отец позже писал, что ребенку лучше, но затем россиянка скончалась.

Сотрудники правоохранительных органов Турции выясняют обстоятельства инцидента, а именно, почему на трубе не было решетки, которая должна быть предусмотрена согласно требованиям безопасности.