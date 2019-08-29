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Российские летчики посадили Су-34 и Ан-26 на дорогу посреди поля (видео)

09:34
  • четверг
  • 29 августа 2019

Пилоты продемонстрировали мастерство в Татарстане

Минобороны России опубликовало видео с участием истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортного самолета Ан-26 на строящейся автомагистрали Европа - Китай в Татарстане.
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На кадрах видно, как истребители Су-34 и транспортник Ан-26 садятся на магистраль, заправляются и снова взмывают в воздух. Все эти действия проводились в рамках учений по материально-техническому обеспечению, которые проходят в Центральном военном округе с 27 по 30 августа. 

В ходе тренировки с Су-34 и Ан-26 российские летчики впервые применили автоматизированую систему централизованной заправки топливом в полевых условиях. 

Отметим, что во время учений военные выполняют задания по материально-техническому, тыловому и продовольственному обеспечению и прикрытию автодорог. В частности, они учатся использовать автодороги в качестве посадочных полос. 

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