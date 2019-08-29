Российские летчики посадили Су-34 и Ан-26 на дорогу посреди поля (видео)

Пилоты продемонстрировали мастерство в Татарстане

Минобороны России опубликовало видео с участием истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортного самолета Ан-26 на строящейся автомагистрали Европа - Китай в Татарстане.

На кадрах видно, как истребители Су-34 и транспортник Ан-26 садятся на магистраль, заправляются и снова взмывают в воздух. Все эти действия проводились в рамках учений по материально-техническому обеспечению, которые проходят в Центральном военном округе с 27 по 30 августа.

В ходе тренировки с Су-34 и Ан-26 российские летчики впервые применили автоматизированую систему централизованной заправки топливом в полевых условиях.

Отметим, что во время учений военные выполняют задания по материально-техническому, тыловому и продовольственному обеспечению и прикрытию автодорог. В частности, они учатся использовать автодороги в качестве посадочных полос.