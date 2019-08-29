Закатившего истерику на "Новой волне" Киркорова сняли на видео

Поп-король трепетно относится к работе

Российский певец Филипп Киркоров обматерил организаторов конкурса "Новая волна".

На опубликованной в интернете записи слышно, как артист говорит, что шоу не начнется пока он не отрепетирует свой номер перед камерами, пишет агентство URA.RU.

"Я пока не отрепетирую часть шоу с камерами, шоу ваше е****** не начнется! Понятно вам всем?! П**** мне на ваш эфир прямой, пока я не отрепетирую. Полтора часа будете со мной в********", - заявил на повышенных тонах Киркоров.

Пользователи соцсетей оправдали эмоциональную вспышку артиста, назвав ее рабочим моментом. "И что!? Он тоже человек. Всего лишь рабочий момент", "Все окей - нормальный рабочий процесс. Ничего необычного. Он профессионал и требует, чтоб все к делу относились ответственно, а не тяп ляп. Молодец", -написали фанаты.

Конкурс молодых талантов "Новая волна" проходит в Сочи с 24 по 29 августа. До 2015 года фестиваль проходил в Юрмале.