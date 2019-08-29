ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Закатившего истерику на "Новой волне" Киркорова сняли на видео

10:19
  • четверг
  • 29 августа 2019

Поп-король трепетно относится к работе

Российский певец Филипп Киркоров обматерил организаторов конкурса "Новая волна".

Дочка Киркорова подверглась экстремальным испытаниям во Франции
Фура Киркорова улетела с трассы по дороге на концерт
Горе-отец Киркоров разболтал любовный секрет дочери

На опубликованной в интернете записи слышно, как артист говорит, что шоу не начнется пока он не отрепетирует свой номер перед камерами, пишет агентство URA.RU.

"Я пока не отрепетирую часть шоу с камерами, шоу ваше е****** не начнется! Понятно вам всем?! П**** мне на ваш эфир прямой, пока я не отрепетирую. Полтора часа будете со мной в********", - заявил на повышенных тонах Киркоров.

Пользователи соцсетей оправдали эмоциональную вспышку артиста, назвав ее рабочим моментом. "И что!? Он тоже человек. Всего лишь рабочий момент", "Все окей - нормальный рабочий процесс. Ничего необычного. Он профессионал и требует, чтоб все к делу относились ответственно, а не тяп ляп. Молодец",  -написали фанаты.

Конкурс молодых талантов "Новая волна" проходит в Сочи с 24 по 29 августа. До 2015 года фестиваль проходил в Юрмале.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Певец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.