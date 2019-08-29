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Отец умершей россиянки обвинил турецких врачей в краже ее внутренних органов

10:22
  • четверг
  • 29 августа 2019

Школьницу "лечили" грелкой и капельницами

Родители 16-летней жительницы Красноярска, которая скончалась в Турции от перитонита, заподозрили иностранных врачей в убийстве. 
Они сделали все возможное: отец погибшей девочки о турецких врачах

В начале июля семья Ланшаковых отправилась в Турцию на машине. Через девять дней после начала путешествия у 16-летней школьницы заболел живот. Девочку сначала доставили в одну частную клинику, затем во вторую. У нее диагностировали "острый аппендицит". 

По словам родителей, школьница страдала на больничной койке около девяти часов. Врачи прикладывали к ее животу горячую грелку и ставили капельницы, но никаких других действий не предпринимали. У девочки дважды останавливалось сердце. Перед смертью она кричала маме, что у нее болит сердце. 

"Это, наверное, убийство, - заявил телеканалу ТВК отец погибшей. - Первый диагноз был "острый аппендицит", но никто из врачей ничем не занимался - ребенка просто убили капельницами и анализами. А ради чего? Мы сейчас читаем про такие же ситуации, и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов - очень большая вероятность, что наша дочь не в полном сборе вернулась домой". 

Ланшаковы обратились в правоохранительные органы. Следователи назначили  судебно-медицинскую экспертизу.

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