Стихия перевернула Приморье вверх дном (видео)

Пострадавших чудом удалось избежать
На всей территории Приморского края объявлен режим чрезвычайной ситуации. Регион переживает новую волну паводка. Уровень воды в некоторых реках вырос более чем на два метра. Из-за проливных дождей на дома сходят сели. Сложная ситуация и в Хабаровском крае. За сутки Амур поднялся еще на восемь сантиметров.
Масштабы разгула стихии ужасают. В поселке Безверхово сель сошел прямо в квартиры жилого дома. Тонны грунта выбили стекла. Пострадавших чудом удалось избежать.
Александр в момент схода лавины был дома. Когда услышал сильный грохот, пошел посмотреть в окно, что происходит - а дальше, как в фильме катастроф.
"Через окна повалились камни. Меня уберегла перегородка, потому что я держал дверь входную. И все в квартиру…" – рассказал житель поселка Александр Тартынских.
Ольга в это время на 15 минут вышла из дома. Когда вернулась, квартира уже была завалена булыжниками и грязью. Успокаивает себя тем, что накануне увезла к родителям трехлетнюю внучку.
Подробности смотрите в репортаже Ольги Скрипниковой.