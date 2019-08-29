ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стихия перевернула Приморье вверх дном (видео)

11:45
  • четверг
  • 29 августа 2019

Пострадавших чудом удалось избежать

На всей территории Приморского края объявлен режим чрезвычайной ситуации. Регион переживает новую волну паводка. Уровень воды в некоторых реках вырос более чем на два метра. Из-за проливных дождей на дома сходят сели. Сложная ситуация и в Хабаровском крае. За сутки Амур поднялся еще на восемь сантиметров.
Последствия мощного паводка в Приморье сняли на видео

Масштабы разгула стихии ужасают. В поселке Безверхово сель сошел прямо в квартиры жилого дома. Тонны грунта выбили стекла. Пострадавших чудом удалось избежать.

Александр  в момент схода лавины был дома. Когда услышал сильный грохот, пошел посмотреть в окно, что происходит - а дальше, как в фильме катастроф.

"Через окна повалились камни. Меня уберегла перегородка, потому что я держал дверь входную. И все в квартиру…" – рассказал житель поселка Александр Тартынских.

Ольга в это время на 15 минут вышла из дома. Когда вернулась, квартира уже была завалена булыжниками и грязью. Успокаивает себя тем, что накануне увезла к родителям трехлетнюю внучку.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Скрипниковой.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Последствия схода селя
Последствия схода селя
Спасатели МЧС работают в зоне паводка
Спасатели МЧС работают в зоне паводка
Паводок
Паводок
Спасатели МЧС работают в зоне паводка
Спасатели МЧС работают в зоне паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Паводок
Паводок
Последствия паводка
Последствия паводка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.