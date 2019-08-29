Депутаты Рады присягнули на верность в присутствии Зеленского

Парламент IX собрался на первое заседание

Верховная Рада Украины нового созыва собралась на первое заседание. Большинство депутатских кресел заняли члены президентской партии "Слуга народа". Полного перевоплощения ждёт и кабинет министров. В ближайшие часы правительство должно сложить полномочия. Одна из главных интриг - обсудят ли парламентарии скандальный законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Утро депутатов Верховной Рады началось с пешей прогулки. Народные избранники возложили цветы к мемориалу на аллее Героев Небесной Сотни. Там же прозвучали первые заявления.

"Мы пришли в Верховную Раду, не для того чтобы там 5 лет там просидеть, а для того чтобы хорошо там поработать, я думаю, что сегодня будет дан старт абсолютно новой Украине", - заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

Пока депутаты приносили присягу, у стен Рады собрались активисты: противники застройщиков, инвалиды Чернобыля, переселенцы, националисты, требующие закрыть "пророссийские" телеканалы. Больных тем в обществе накопилось много, и с ними придется работать новым депутатом.

Избранники поставили подписи и получили депутатские корочки. После торжественной части они сформируют временный президиум. Во главе которого становится Дмитрий Разумков, который должен сегодня официально сменить на посту спикера парламента Андрея Парубия. Сегодня же должна быть избрана Счетная комиссия, а так же новый кабинет министров. В том числе по представлению президента. Владимир Зелинский должен выступить с внеочередным посланием. Сегодня начнут свою работу и с трудом сформированные парламентские комиссии. Все ключевые вопросы будут решать представители "Слуги Народа". Оппозиции отдали лишь комитет по вопросам свободы слова. У партии президента большинство в Верховной Раде и это позволит ему воплощать любые свои идеи. Будет ли сегодня вынесен на голосование обещанный законопроект об отмене депутатской неприкосновенности - остается интригой.

Депутаты от "Оппозиционной платформ – За жизнь" настаивают, чтобы была сформирована парламентская комиссия по расследованию деятельности прежнего президента Петра Порошенко. Он в компании своих коллег тоже присутствовал на заседании. Но первоочередной задачей, занимающая второе место по численности фракция, считает урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

Уже через час после начала заседания Андрей Парубий объявил перерыв. Заседание продолжится после обеда.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".