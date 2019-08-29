Трампа молят прекратить торговую войну с Китаем

Более 200 компаний отправили президенту письмо, разъясняющее азы экономики

Более 200 американских компаний обратились к Дональду Трампу с просьбой отменить пошлины на товары из Китая. В письме главы промышленных предприятий заявили, что экономические ограничения приведут к серьёзному росту цен. По факту платить за налог на ввоз придётся американским гражданам.

Обуздать быка в ходе родео у американских фермеров получается чуть лучше, чем у их президента справиться с укрощением китайского дракона. Это крупнейшее сельскохозяйственное мероприятие национального масштаба - форум для ведущих специалистов агропромышленного сектора. По старинке деловую часть разбавили развлечениями. Правда, в этом году многим фермерам совсем не до смеха. Их тревожит развязанная Вашингтоном торговая война с Китаем. В ответ на увеличение таможенных тарифов на произведенные в Поднебесной товары Пекин, мало того, что ограничил закупки заокеанской сельхозпродукции, но и ввел пошлину в размере 25% для соевых бобов из США. Недостаток импорта компенсировал аргентинскими поставками. Защищаясь от новых угроз из Вашингтона, КНР обещает повысить тарифы на сою еще на 5% с 1 сентября. Это зеркальный ответ на намерение Трампа с начала осени задрать на 15% пошлины на широкий спектр китайской продукции.

"Повышение пошлин на соевые бобы еще на 5% еще больше усугубит нашу ситуацию. И мы разочарованы заявлениями министра сельского хозяйства о том, что пока никаких хороших новостей для нас нет", - заявил вице-президент Ассоциации производителей соевых бобов США Билл Гордон.

Соевые бобы - основной продукт американского агроэкспорта в Китай. Раньше КНР импортировала на 14 миллиардов долларов в год. Министр сельского хозяйства США, посетивший фермерский форум, так и не смог найти нужных слов, чтобы успокоить производителей.

"К сожалению, наши фермеры действительно ходят по острию ножа. У них очень много продукции. Образовался экспортный профицит. И наш президент это понимает. Но он старается усадить китайцев за стол переговоров и разрешить все торговые проблемы, которые копились годами", - сообщил министр сельского хозяйства США Сонни Пердью.

Видео: к чему приведет торговая война Китая и США

А вот еще один "белый воротничок" - очередной чиновник из министерства - практически открыто предлагает американским труженникам полей затянуть пояса.

"Вам придется строить долгосрочные планы, исходя из того, что вы потеряли этот огромный рынок. И это не самая приятная мысль в данный момент", - заявил директор департамента по законодательству сельскохозяйственного бюро штата Иллинойс Адам Нильсен.

Резкими действиями Дональда Трампа в отношении Китая обеспокоены не только фермеры. Более 200 компаний по производству спортивной обуви, которая преимущественно отшивается в КНР, попросили президента не вводить новые пошлины на товары из Поднебесной. Ведь, по сути, это скрытый налог, который в итоге будут платить граждане США и их семьи. Письмо, разъясняющее Трампу азы экономики, производители отправили в Белый Дом. Его подписали такие гиганты легкой промышленности, как Adidas и Nike. Действия главы государства перед общественностью пытается оправдать его советник.

"Президент открыт к продолжению дискуссии и переговоров. Он это ясно дал понять. Также не так давно он опубликовал серию твитов, адресованных Китаю, на тему торговли и протестов в Гонконге. Президент даже готов подождать, если в этом случае сделка получится лучше для Америки. Другим президентам вообще не удавалось заключить какую-либо сделку. Одно из его главных намерений - подписать двустороннее торговое соглашение. Посмотрите, что он сделал на саммите G7. Он заключил прекрасное масштабное соглашение между странами в сфере сельского хозяйства и электронной торговли", - обратила внимание советник президента Трампа Келлиэнн Конуэй.

Такие методы принуждения к сделке - угрозы, давление, игнорирование правил ВТО - одобряют далеко не все избиратели Дональда Трампа. По данным опроса, проведенного американскими журналистами, только четверть граждан верят, что подход их президента в отношении Китая окажется успешным. И почти 50% не верят в его стратегию в торговой войне.

Лилия Акиньшина, Георгий Куршубадзе. "ТВ Центр".

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