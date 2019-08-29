Страшный сон родителей: ошибка фармацевтов превратила 17 детей в оборотней

Вместо сиропа для желудка пациенты пили средство от облысения

В Испании разгорается громкий фармацевтический скандал. 17 семей обратились к врачам с жалобами на избыточный рост волос на теле детей. Им поставили редкий диагноз - гипертрихоз. Выяснилось, что развитие заболевания было спровоцировано лекарством от язвы желудка. Его прописали пациентам педиатры. А главным виновником оказался производитель.

Страшный сон любого родителя. Лекарство, которое не вылечило, а навредило здоровью детей. Именно они оказались главными пострадавшими в этом громком деле. А началось всё с обычного посещения врача. У нескольких младенцев и дошкольников педиатры диагностировали проблемы с желудком. И выдали рецепт на обычный препарат, который выписывают в таких случаях. Родители купили сироп и стали давать его детям - в строгом соответствии с рекомендациями медиков. И тут началось нечто странное.

"Мы дали ребенку микстуру, а через две недели он почувствовал себя плохо. Наш малыш начал болеть. Болели ноги, живот. Симптомы напоминали отравление. Сейчас он в больнице", - рассказала семейная пара.

Боль в желудке не проходила, зато по всему телу внезапно начали расти волосы. Сначала на лице, потом - в других нетипичных местах - на спине, плечах и руках. Детей снова повели к врачам. Диагноз звучал устрашающе: гипертрихоз - избыточный рост волос. Его еще называют синдромом оборотня. Что спровоцировало развитие болезни, установили не сразу. Первым делом проверили, не могли ли дети случайно принять лекарство от облысения, которое, к примеру, прописали дедушке или папе. Когда эта версия не подтвердилась, на экспертизу отправили препарат от болезней желудка.

"Анализ показал, что это было лекарство не от язвы, а от облысения. Оно имеет совсем другие показания. Идет расследование. Уже установлено, что ошибка произошла в упаковочном цеху. Лекарство расфасовали не в те флаконы", - сообщил министр здравоохранения Испании Мария Луиса Сарседо.

Выяснилось, что бракованный препарат поступил в десятки аптек в провинциях Кантабрия, Валенсия и Гранада. Из продажи срочно изъяли около 50 партий. Действие лицензии компании-производителя приостановили. Следователи выясняют, как могла произойти такая путаница с лекарствами.

"Это очень любопытный случай, потому что фармацевтическая фирма должна была получить информацию о серьезном сбое в упаковочном цеху. Это вопиющая ошибка. Препараты кардинально разные", - сказал врач Фернандо Жименез.

Производитель кивает на поставщика. Якобы ошибка была допущена на заводе в Индии. Вещество производят там и доставляют в Испанию, где оно фасуется уже на более мелкие партии. Однако, по информации прессы, в пробах исходного препарата ничего плохого не нашли. Против испанской компании заведено уголовное дело. Дети находятся под пристальным медицинским наблюдением и после отмены лекарства рост волос замедлился.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен