Приехавшая на "Спасскую башню" Мирей Матье заговорила по-русски

Певица - талисман фестиваля рассказала о любимом месте в Москве

Военные оркестры со всего мира. В Москве продолжается международный фестиваль "Спасская башня". Накануне на Красной площади выступили коллективы из Южной Кореи, Казахстана, Италии, Норвегии и разных регионов нашей страны. Спеть с оркестром Минобороны готовится Мирей Матьё. Легендарная певица - специальный гость фестиваля. Подробности - у Полины Кастрицкой.

За два дня до выступления легендарная Мирей Матьё уже в Москве – репетирует на Красной площади с оркестром Минобороны России. Певица уже стала талисманом фестиваля "Спасская башня". Участвует в нём ежегодно в течение десяти лет! Накануне на встрече с журналистами призналась: очень любит Россию и Москву, и приезжает заранее не только ради репетиций.

"В Москве есть одно место, куда я всегда хожу - это церковь Святого Николая в Хамовниках, я очень люблю ее и каждый раз посещаю перед концертом, а потом еще раз заезжаю по дороге в аэропорт. Очень маленькая симпатичная церковь, всех там уже знаю", - рассказала певица.

Певица впервые выступила в Советском Союзе в 1967 году. Но до сих пор концерт на Красной площади для нее – всегда нечто особенное.

"Красная площадь - само название – это что-то волшебное! Мне кажется, каждый артист мечтает выступить здесь. Когда я выхожу и вижу публику вокруг, а позади себя оркестр, меня охватывает волнение - и с каждым разом я волнуюсь только сильнее!" – заявила Матье.

И хотя на "Спасской башне" Мирей Матьё будет петь на французском, оказалось: спустя столько лет гастролей в Россию у нее прекрасный русский (см. видео)!

На "Спасской башне" объединяются музыка и культура самых разных народов. В этом году в фестивале участвуют коллективы из 12 государств. Помимо вечерних шоу – богатая дневная программа. Танцы, шаманские обряды и барабаны разной формы - от корейской группы "Хан Нури". Редкие национальные инструменты, старинные традиции и мистические ритуалы – это духовой оркестр из Тувы.

Подробности смотрите в репортаже Полины Кастрицкой.