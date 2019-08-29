Пассажирский самолет загорелся перед взлетом (видео)

Пожар возник в багажном отсеке

Пассажирский самолет Airbus A330 загорелся в аэропорту Пекина перед посадкой пассажиров. Борт принадлежит авиакомпании Air China. Видео инцидента публикует ТВЦ.RU.

Борт должен был вылететь из Пекина в Токио. Перед началом посадки пассажиров фюзеляж неожиданно начал тлеть, над самолетом поднялись клубы черного дыма.

Точная причина возгорания не сообщается. Предположительно, пожар начался во время погрузки багажа. Пассажиров внутри самолета не было, экипаж успел покинуть салон.