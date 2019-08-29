Ловкое и почти идеальное ограбление холодильника двумя котами попало на видео

В самый неподходящий момент в дело вмешалась хозяйка

Два кота совершили дерзкое ограбление холодильника. Видео преступления попало в интернет и вызвало восторг у его пользователей.

На кадрах видно, как два пушистых налетчика ловко открывают дверцу холодильника, а после запрыгивают внутрь. Один из котов стащил пакет и помчался прочь, а второй замешкался, видимо, чувствуя, что хозяйка где-то рядом.

И действительно, буквально за считанные секунды женщина пронеслась в направлении первого кота. Еду усатому пришлось бросить. Операция провалилась.